|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
10
|
1+1
|
|
|
|211
|3 (12)
|Лига Европы 2017/18
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|29
|Вторая лига Казахстана 2017
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|90
|8 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|91
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
10
|
0+1
|
|
|
|-40
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Иртыш
|
7
|
|
|
|
|-310
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
27
|
4+1
|
|
4
|
1
|1949
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
19
|
5+0
|
|
2
|
|1475
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
1
|
1+0
|
|
|
|24
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Тобол
|
2
|
3+0
|
|
|
|180
|12 (128)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тобол
|
1
|
0+1
|
|
|
|34
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тобол
|
28
|
5+4
|
|
2
|
2
|2173
|1 (6)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан
|
1
|
1+0
|
|
|
|45
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Тобол
|
1
|
2+0
|
|
|
|90
|13 (137)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Тобол
|
2
|
0+1
|
|
|
|148
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Тобол
|
30
|
9+4
|
|
2
|
2
|2525
|1 (6)
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан
|
1
|
0+1
|
|
|
|79
|Чемпионат мира 2014
|Казахстан
|
2
|
|
|
|
|160
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Тобол
|
4
|
|
|
|
|315
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Тобол
|
26
|
6+10
|
|
1
|
|2294
|6 (14)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Астана
|
31
|
10+0
|
|
4
|
|2786
|4 (6)