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Футбол

Нурбол Жумаскалиев

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Действующий
Да
Команды
Тобол
Место рождения
Уральск
Дата рождения
11 мая 1981 (39 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
72
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Лига Европы 2018/19 Тобол

Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

10

1+1

211 3 (12)
Лига Европы 2017/18 Иртыш

1

29
Вторая лига Казахстана 2017 Иртыш-М

1

90 8 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Иртыш

2

91
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

10

0+1

-40 5 (12)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Иртыш

7

-310 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Тобол

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол

27

4+1

4

1

1949 1 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тобол

19

5+0

2

1475 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тобол

1

1+0

24
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Тобол

2

3+0

180 12 (128)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тобол

1

0+1

34
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тобол

28

5+4

2

2

2173 1 (6)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан

1

1+0

45
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Тобол

1

2+0

90 13 (137)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Тобол

2

0+1

148
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Тобол

30

9+4

2

2

2525 1 (6)
Товарищеские матчи 2013 Казахстан

1

0+1

79
Чемпионат мира 2014 Казахстан

2

160 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Тобол

4

315
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Тобол

26

6+10

1

2294 6 (14)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Астана

31

10+0

4

2786 4 (6)
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