Мировой футбол
Сегодня 16:43
 

"Целый Золотой мяч?!" Известный комментатор раскритиковал выбор Дембеле

"Целый Золотой мяч?!" Известный комментатор раскритиковал выбор Дембеле

Известный комментатор Денис Казанский высказался о результатах голосования за "Золотой мяч", который в этом году достался Усману Дембеле. Француз обошёл Ламина Ямаля (второе место), Витинью (третье место) и других претендентов, сообщают Vesti.kz.

В своём телеграм-канале Казанский отметил, что давно потерял интерес к этой церемонии. Он напомнил, что ранее трофей практически "по умолчанию" вручался Лионелю Месси - и в тех случаях большую роль играла его репутация.

По мнению комментатора, Дембеле блеснул в прошлом сезоне и заслужил признание, но вызывает сомнения, станет ли он настоящим примером для подражания молодому поколению.

"Никакого негатива ни к нему, ни к Рафинье. Но целый "Золотой мяч"?! – написал Казанский.

Казанский признался, что сам предпочёл бы увидеть обладателем «Золотого мяча» либо голкипера Джанлуиджи Доннарумму, либо нападающего Мохамеда Салаха.

"Я бы точно аплодировал двум решениям. Либо если награду отдали Доннарумме (феноменальный год и с большим отрывом лучший в раме на всём глобусе). Либо за заслуги – Салаху. Потому что вот, кто действительно влияет на Игру. Не на сезон или матч. А на сам Футбол", - написал Казанский.

Напомним, в минувшем сезоне Усман Дембеле вместе с ПСЖ оформил золотой хет-трик во Франции - выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также завоевал главный трофей Европы - Лигу чемпионов.

