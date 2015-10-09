Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 21:49
 

Ламин Ямаль принял решение по "Золотому мячу"

  Комментарии

Ламин Ямаль принял решение по "Золотому мячу" ©x.com/FCBarcelona/

Ламин Ямаль готовит яркую вечеринку в Париже по случаю церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится сегодня, 22 сентября, сообщают Vesti.kz.

Юный вингер "Барселоны" претендует сразу на два трофея - лучшего футболиста года и лучшего молодого игрока по версии France Football.

Интересно, что 18-летний талант решил устроить праздник вне зависимости от исхода голосования. Вместе с ним во Францию прилетела внушительная компания - около 25 человек.

В делегацию вошли члены семьи, друзья, агенты и сотрудники его PR-команды. По данным As, для создания атмосферы был приглашён и специальный диджей.

Отмечается, что команда Ямаля прибудет в Париж отдельно от официальной делегации "Барселоны".

