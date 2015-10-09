Алонсо раскрыл новую роль Мбаппе в "Реале" перед матчем с "Кайратом"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями о новой роли Килиана Мбаппе в матче пятого тура Ла Лиги против "Эспаньола" (2:0), сообщают Vesti.kz.
Французский форвард отметился забитым мячом и снова стал ключевой фигурой в атаке "сливочных".
"Он играл в другой роли. Он играл больше как плеймейкер, и мы обсуждали, что нам нужно с мячом и без мяча. Его позиция на поле помогла ему в его отличных переходах. Он очень хорошо понимает футбол, и, если ему что-то объяснить, он это выполняет. Он очень хорошо справился, и это ещё одна роль на другой позиции, как второй нападающий", - приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
"Реал" продолжает идеальный старт сезона - пятая победа подряд вывела команду Алонсо на первое место в таблице чемпионата Испании с максимумом очков.
Напомним, "Реал" сыграет с алматинским "Кайратом" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 30 сентября в Алматы.
