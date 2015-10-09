Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 20:01
 

Три гола за тайм решили судьбу матча "Ордабасы" - "Женис" в КПЛ

  Комментарии

©ФК "Кайрат"

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над столичным "Женисом" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над столичным "Женисом" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. При этом все три гола были забиты во втором тайме.

На 71-й минуте Улар Жаксыбаев открыл счет. На 73-й Муроджон Халматов удвоил преимущество шымкентцев и, как оказалось впоследствии, его гол оказался победным.

На 87-й минуте грузинский форвард "Жениса" Элгуджа Лобжанидзе не смог забить пенальти. Впрочем, на 90-й минуте столичным удалось размочить счет. Отличился Адильо.

Таким образом, "Ордабасы" набрал 31 очко и сравнялся с "Женисом". Столичные занимают седьмое место, а шымкентцы - на восьмом.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

