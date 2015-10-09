Три гола за тайм решили судьбу матча "Ордабасы" - "Женис" в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над столичным "Женисом" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. При этом все три гола были забиты во втором тайме.

На 71-й минуте Улар Жаксыбаев открыл счет. На 73-й Муроджон Халматов удвоил преимущество шымкентцев и, как оказалось впоследствии, его гол оказался победным.

На 87-й минуте грузинский форвард "Жениса" Элгуджа Лобжанидзе не смог забить пенальти. Впрочем, на 90-й минуте столичным удалось размочить счет. Отличился Адильо.

Таким образом, "Ордабасы" набрал 31 очко и сравнялся с "Женисом". Столичные занимают седьмое место, а шымкентцы - на восьмом.

