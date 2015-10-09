Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 14:30
 

"Ордабасы" предрекли поражение в домашнем матче КПЛ

  Комментарии

"Ордабасы" предрекли поражение в домашнем матче КПЛ Эльхан Астанов на тренировке "Ордабасы". Фото: ФК "Ордабасы"©

Спортивный комментатор Нурали Алтынбек поделился своим мнением по матчу 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Ордабасы" и "Женисом". Встреча состоится сегодня, 13 сентября, сообщают Vesti.kz.

Он считает, что команде из Астаны по силам увезти три очка из Шымкента.

"Ближе к концу сезона астанчане перешли на третью космическую скорость и оказались выше шымкентцев в таблице. Доминация "Жениса" абсолютно закономерна: команда Демченко демонстрирует увлекательный и разнообразный футбол, а вот игроки Мартина так и не разобрались, как добывать результат.

Потерянный соперник станет лакомым кусочком для "Жениса", и вряд ли первое за четыре месяца поражение столичной команды в КПЛ случится в Шымкенте. Ожидаю, что астанчане выиграют и увеличат отрыв в турнирной таблице", - цитирует его слова Kffleague.kz.


Ранее стало известно, что "Женис" может остаться без главного тренера.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 23, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Женис
Проголосовало 4 человек

