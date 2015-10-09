Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Тренер клуба КПЛ может уехать в Европу. К нему пристальный интерес из нескольких стран

Столичный "Женис" может лишиться главного тренера по итогам сезона-2025. К украинцу Андрею Демченко есть интерес со стороны европейских клубов, сообщают Vesti.kz.

"На фоне успешных результатов со столичным клубом назначение Демченко рассматривают пять команд из Венгрии, Кипра и Польши. Последние готовы заключить с ним контракт после завершения текущего сезона", - пишет Asnews.kz.


Отметим, что 49-летний специалист возглавил "Женис" в начале июня. При нём команда провела 12 матчей во всех турнирах, проиграв только один раз (семь побед и четыре ничьих).

Добавим, что Демченко известен тем, что играл за "Аякс" в середине 90-х годов прошлого столетия. С амстердамцами он завоевал Суперкубок УЕФА и стал победителем Межконтинентального кубка.

Сегодня, 13 сентября, "Женис" сыграет в гостях с "Ордабасы" в 23-м туре КПЛ. За этой игрой Демченко будет наблюдать с трибун, так как продолжает отбывать дисквалификацию. Он сможет присутствовать в технической зоне только в двух заключительных турах КПЛ-2025, в октябре.

Будет новый лидер? Прямая трансляция четырёх матчей КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 23, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Женис
Проголосовало 4 человек

