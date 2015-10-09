Тренер клуба КПЛ может уехать в Европу. К нему пристальный интерес из нескольких стран

Столичный "Женис" может лишиться главного тренера по итогам сезона-2025. К украинцу Андрею Демченко есть интерес со стороны европейских клубов, сообщают Vesti.kz.

"На фоне успешных результатов со столичным клубом назначение Демченко рассматривают пять команд из Венгрии, Кипра и Польши. Последние готовы заключить с ним контракт после завершения текущего сезона", - пишет Asnews.kz.

Отметим, что 49-летний специалист возглавил "Женис" в начале июня. При нём команда провела 12 матчей во всех турнирах, проиграв только один раз (семь побед и четыре ничьих).

Добавим, что Демченко известен тем, что играл за "Аякс" в середине 90-х годов прошлого столетия. С амстердамцами он завоевал Суперкубок УЕФА и стал победителем Межконтинентального кубка.

Сегодня, 13 сентября, "Женис" сыграет в гостях с "Ордабасы" в 23-м туре КПЛ. За этой игрой Демченко будет наблюдать с трибун, так как продолжает отбывать дисквалификацию. Он сможет присутствовать в технической зоне только в двух заключительных турах КПЛ-2025, в октябре.

Будет новый лидер? Прямая трансляция четырёх матчей КПЛ