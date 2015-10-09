Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Дисквалификацией главного тренера обернулось дерби "Женис" - "Астана"

Главный тренер столичного "Жениса" Андрей Демченко получил дисквалификацию по итогам заседания Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz.

Это решение было принято после столичного дерби между "Женисом" и "Астаной" в рамках 22-го тура КПЛ-2025, в котором "желто-черные" одержали победу со счетом 3:2.

"За неспортивное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений и оскорбительных жестов в адрес официальных лиц матча 22 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Женис" - "Астана", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР главного тренера команды "Женис" Демченко Андрея дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 24 августа 2025 года", - гласит сообщение КФФ.

Напомним, что наставник "Жениса" во втором тайме того матча был удален со скамейки запасных своего клуба.

Сейчас у "Астаны" 46 баллов и лидерство в таблице КПЛ-2025. Клуб по дополнительным показателям обходит "Кайрат".

У "Жениса" 31 очко и седьмое место.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

