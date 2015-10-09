Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Экс-тренер "Актобе" получил работу с зарплатой 77 миллионов

Бывший главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфёнов станет новым наставником московского "Торпедо". Он заключит контракт с клубом второго дивизиона России по схеме 1+1, сообщают Vesti.kz.

Информацию об этом выложил инсайдер Иван Карпов.

"Парфёнов в "Торпедо": контракт по схеме 1+1, зарплата один миллион рублей в месяц с повышением при условии выхода в РПЛ. Помогать Дмитрию станет Ковтун плюс ещё три человека. В понедельник тренерский штаб будет представлен команде", - сообщает источник.

Таким образом 51-летний специалист, работавший в "Актобе" с начала до сентября 2024 года, будет трудится в клубе-аутсайдере первой лиги России (ФНЛ). После десяти игр москвичи занимают 16-е место в таблице, имея в активе всего шесть баллов.

В месяц Парфёнов будет зарабатывать один миллион рублей в месяц (6,45 миллиона тенге), или же 12 миллионов рублей в год (77,49 миллиона тенге).

