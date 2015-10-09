Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 18:53
 

Громкая сенсация лишила КПЛ-2025 нового лидера

ФК "Атырау" обыграл костанайский "Тобол" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный и победный гол на 66-й минуте забил экс-нападающий "Кайрата" Ян Труфанов.

Таким образом, "Тобол" после поражения упустил возможность единогласно возглавить турнирную таблицу КПЛ-2025.

У костанайцев осталось 44 очка и третье место. Они уступают два балла "Астане" и "Кайрату", которые проведут свои матчи завтра, 14 сентября.

"Атырау", замыкающий турнирную таблицу одержал лишь третью победу в КПЛ-2025 и , набрав 15 баллов, настиг "Туран".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 23, мужчины
14 сентября 17:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Актобе
Проголосовало 34 человек

