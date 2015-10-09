Громкая сенсация лишила КПЛ-2025 нового лидера

ФК "Атырау" обыграл костанайский "Тобол" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный и победный гол на 66-й минуте забил экс-нападающий "Кайрата" Ян Труфанов.

Таким образом, "Тобол" после поражения упустил возможность единогласно возглавить турнирную таблицу КПЛ-2025.

У костанайцев осталось 44 очка и третье место. Они уступают два балла "Астане" и "Кайрату", которые проведут свои матчи завтра, 14 сентября.

"Атырау", замыкающий турнирную таблицу одержал лишь третью победу в КПЛ-2025 и , набрав 15 баллов, настиг "Туран".