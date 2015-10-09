Спутал с легендой? Главный тренер клуба АПЛ ошибся в фамилии своего футболиста

Наставник "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу допустил курьёзную ошибку на пресс-конференции перед гостевым матчем АПЛ с лондонским "Арсеналом". Речь шла об украинском футболисте Александре Зинченко, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

"Шевченко не будет играть, потому что он принадлежит "Арсеналу", - объяснил отсутствие своего подопечного Постекоглу.

Разумеется, никакого "Шевченко" в стане "Ноттингема" нет, и речь шла именно о Зинченко. 28-летний футболист был арендован у "Арсенала" до конца кампании 2025/26. Вероятно, австралийский тренер спутал его фамилию из-за украинского паспорта. Главной звездой украинского футбола по-прежнему считается легендарный нападающий

Отметим, что сегодняшний матч против "Арсенала" станет первым для Постекоглу в качестве рулевого "Ноттингема". Встреча начнётся в 16:30 по казахстанскому времени.

Зинченко за новый клуб тоже пока не играл. Он сможет дебютировать только в среду, 17 сентября, в матче Кубка лиги против "Суонси".

