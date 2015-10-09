Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 14:05
 

Спутал с легендой? Главный тренер клуба АПЛ ошибся в фамилии своего футболиста

  Комментарии

Наставник "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу допустил курьёзную ошибку на пресс-конференции перед гостевым матчем АПЛ с лондонским "Арсеналом". Речь шла об украинском футболисте Александре Зинченко, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

"Шевченко не будет играть, потому что он принадлежит "Арсеналу", - объяснил отсутствие своего подопечного Постекоглу.


Разумеется, никакого "Шевченко" в стане "Ноттингема" нет, и речь шла именно о Зинченко. 28-летний футболист был арендован у "Арсенала" до конца кампании 2025/26. Вероятно, австралийский тренер спутал его фамилию из-за украинского паспорта. Главной звездой украинского футбола по-прежнему считается легендарный нападающий Андрей Шевченко.

Отметим, что сегодняшний матч против "Арсенала" станет первым для Постекоглу в качестве рулевого "Ноттингема". Встреча начнётся в 16:30 по казахстанскому времени.

Зинченко за новый клуб тоже пока не играл. Он сможет дебютировать только в среду, 17 сентября, в матче Кубка лиги против "Суонси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
