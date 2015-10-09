Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 10:45
 

Драмой с двойным удалением обернулся первый матч "Байера" после увольнения Тен Хага

  Комментарии

Поделиться
Драмой с двойным удалением обернулся первый матч "Байера" после увольнения Тен Хага Малик Тилльман в "Байере". Фото: ФК "Байер"©

В матче третьего тура Бундеслиги встретились леверкузенский "Байер" и франкфуртский "Айнтрахт". Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче третьего тура Бундеслиги встретились леверкузенский "Байер" и франкфуртский "Айнтрахт". Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Байера". Уже на десятой минуте они вышли вперёд после гола Алехандро Гримальдо, а перед перерывом Патрик Шик реализовал пенальти и удвоил их преимущество.

Но большая часть второго тайма получилась для леверкузенцев стрессовой. На 52-й минуте Джан Узун сократил отставание "Айнтрахта", а на 59-й Роберт Андрих, получивший вторую жёлтую карточку, оставил хозяев в меньшинстве. На 92-й минуте за второе предупреждение удалился и Эсекьель Фернандес - так "Байер" остался вдевятером.

Но даже это команду не смутило - на восьмой добавленной минуте серьёзно ослабленный "Байер" забил третий мяч - дубль оформил Гримальдо. Причём оба гола в этой игре он забил прямыми ударами со штрафного.

Благодаря этому успеху "Байер" добыл первую победу в этом сезоне Бундеслиги. У команды четыре набранных очка после трёх встреч. Это был первый матч команды под руководством датчанина Каспера Юльманна, который заменил на этом посту мгновенно уволенного Эрика Тен Хага.

А вот для "Айнтрахта", напротив, это первая потеря очков на старте кампании 2025/26. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне добыл две победы в двух матчах. У них осталось шесть очков в активе, и они по-прежнему в топ-3.

Теперь без потерь в Бундеслиге идут только два клуба - лидирующие "Бавария" и "Кёльн". Они свои матчи третьего тура проведут сегодня, 13 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 9-2 6
2 Кельн 2 2 0 0 5-1 6
3 Айнтрахт Фр 3 2 0 1 8-5 6
4 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 6-3 4
5 Санкт-Паули 2 1 1 0 5-3 4
6 Вольфсбург 2 1 1 0 4-2 4
7 Байер 3 1 1 1 7-6 4
8 Аугсбург 2 1 0 1 5-4 3
9 Штутгарт-1893 2 1 0 1 2-2 3
10 Хоффенхайм 2 1 0 1 3-4 3
11 Унион 2 1 0 1 2-4 3
12 РБ Лейпциг 2 1 0 1 2-6 3
13 Майнц-05 2 0 1 1 1-2 1
14 Боруссия М 2 0 1 1 0-1 1
15 Гамбург 2 0 1 1 0-2 1
16 Вердер 2 0 1 1 4-7 1
17 Хайденхайм 2 0 0 2 1-5 0
18 Фрайбург 2 0 0 2 2-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Гамбург
Гамбург
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Гамбург
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!