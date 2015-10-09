Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Будет новый лидер? Прямая трансляция четырёх матчей КПЛ

Асхат Тагыберген в составе "Тобола". Фото: ФК "Тобол"©

Сегодня, 13 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре игры 23-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

Так, в 17:00, в Петропавловске состоится матч между "Кызыл-Жаром" и "Окжетпесом". Эту встречу покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.

В это же время, в 17:00, "Атырау" на своём поле примет "Тобол". Эту игру можно будет посмотреть на YouTube-канале KFF League.

В 18:00, в Шымкенте состоится противостояние "Ордабасы" и "Жениса". Им насладиться вы сможете в эфире телеканала Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League.

И, наконец, в 19:00, в Туркестане пройдёт матч между "Тураном" и "Улытау". Его покажет YouTube-канале KFF League.

Отметим, что в случае победы "Тобола" над "Атырау" в гостях костанайцы поднимутся на первое место в таблице чемпионата. Ещё три игры 23-го тура запланированы на завтра, 14 сентября.

"Нелюбимый сын" возвращается: Касым получил тройную мотивацию на матч с "Кайратом"


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 23, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Тобол
Тобол
(Костанай)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Тобол
Проголосовало 2 человек

