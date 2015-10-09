Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 13 сентября, "Барыс" проведёт третий матч в регулярном сезоне КХЛ. На своём льду астанчане примут минское "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдёт на "Барыс Арене" и начнётся в 17:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что на старте сезона "Барыс" одержал две домашние победы в овертайме - над(4:3) и(4:3). У команды четыре набранных очка.

Минчане же начали сезон с выездных игр. Они обыграли московский "Спартак" (3:0), но проиграли "Нефтехимику" (3:4). Команда имеет в своём активе два очка.

