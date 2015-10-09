Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 08:40
 

Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Хоккеисты "Барыса" праздную шайбу в ворота "Амура". Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 13 сентября, "Барыс" проведёт третий матч в регулярном сезоне КХЛ. На своём льду астанчане примут минское "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдёт на "Барыс Арене" и начнётся в 17:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.


Отметим, что на старте сезона "Барыс" одержал две домашние победы в овертайме - над "Трактором" (4:3) и "Амуром" (4:3). У команды четыре набранных очка.

Минчане же начали сезон с выездных игр. Они обыграли московский "Спартак" (3:0), но проиграли "Нефтехимику" (3:4). Команда имеет в своём активе два очка.

"Были хорошие отзывы". В России отреагировали на уход легионера из "Барыса"

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Динамо Мн
Динамо Мн
(Минск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Динамо Мн
Проголосовало 20 человек

