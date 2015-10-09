Даррен Диц вернулся: хоккеист высказался о новом составе "Барыса"

Хоккеист минского "Динамо" Даррен Диц сделал заявление о возвращении в Астану на матч со своей бывшей командой - "Барысом". Он оценил нынешний состав столичных, а также пожелал им удачи, сообщают Vesti.kz.

Потренировавшись на льду "Барыс Арены", защитник рассказал пресс-службе минчан о том, что для него значит возвращение в Астану.

"Всегда люблю здесь играть. Слышал, что тут будет аншлаг на игре с "Динамо". Рад это слышать и видеть. Это рабочее дело. Мы приехали, чтобы набрать два очка. Это наша цель. Всегда приятно тут играть перед болельщиками. Они всегда поддерживали меня. Но, как говорится, удачи - вам, победы - нам".

Также 32-летний спортсмен оценил текущий состав казахстанского клуба.

"У "Барыса" строится хорошая команда. Видно, что есть много новых лиц. Они "голодные", бегут, играют с энергией. Поэтому нам надо серьёзно готовиться", - цитирует его слова официальный сайт "Динамо Минск".

Отметим, что Диц играл в составе "Барыса" с 2017 по 2021 годы.

Уже сегодня, 13 сентября, он сыграет на "Барыс Арене" в составе гостевой команды:

Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ