Дубль и драка произошли в матче "Барыса" в КХЛ

Столичный "Барыс" уступил на своем льду Минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В первом периоде на шестой минуте Алекс Лимож открыл счет и вывел "Динамо" вперед.

"Барысу" удалось сравнять результат во втором периоде - на 34-й минуте Майкл Веккьоне завершил стремительную и красивую комбинацию.

Спустя минуту, Лимож вновь вывел "Динамо" вперед. Окончательный результат на 40-й минуте установил Сэм Энэс.

Отметим, что во втором периоде, на 30-й минуте, на льду случилась драка, основными участниками которой стали Алихан Асетов ("Барыс") и Илья Усов ("Динамо"). Оба хоккеиста удостоились пятиминтуного удаления.

Таким образом, поражение от минского "Динамо" стало первым для "Барыса" в текущем сезоне.

В следующем матча, "Барыс" 15 сентября примет московское "Динамо". Это будет последний матч астанчан в первой домашней серии в сезоне-2025/26.