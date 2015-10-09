Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 19:13
 

Четырьмя голами обернулся матч "Кызылжар" - "Окжетпес" в КПЛ-2025

Петропавловский "Кызылжар" обыграл на своем поле кокшетауский "Окжетпес" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе петропавловцев дважды отличился Сенин Себаи. Причем, ивуарийский легионер на третьей минуте открыл счет, а на 95-й установил окончательный результат.

Еще один гол у петропавловцев на счету Елисея Горшунова. У "Окжетпеса" на 30-й минуте мяч забил Серикжан Мужиков.

Таким образом, "Кызылжар" набрал 24 ока и остается на девятом месте в таблице. У "Окжетпеса" 32 балла и шестая строчка.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

