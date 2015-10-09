Четырьмя голами обернулся матч "Кызылжар" - "Окжетпес" в КПЛ-2025

Петропавловский "Кызылжар" обыграл на своем поле кокшетауский "Окжетпес" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе петропавловцев дважды отличился Сенин Себаи. Причем, ивуарийский легионер на третьей минуте открыл счет, а на 95-й установил окончательный результат.

Еще один гол у петропавловцев на счету Елисея Горшунова. У "Окжетпеса" на 30-й минуте мяч забил Серикжан Мужиков.

Таким образом, "Кызылжар" набрал 24 ока и остается на девятом месте в таблице. У "Окжетпеса" 32 балла и шестая строчка.