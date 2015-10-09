Канело - Кроуфорд и Дычко - Франклин: прямая трансляция огненного вечера бокса из Лас-Вегаса

В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт крупный боксёрский ивент с боями мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) и непобеждённого казахстанца Ивана Дычко (15-0, 14 КО). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этого события.

Главным событием станет титульное противостояние между 35-летним мексиканцем Альваресом и 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). На кону будут стоять чемпионские пояса Канело во втором среднем весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Канело идёт на серии из шести побед, а Теренс ещё никогда не проигрывал на профи-ринге.

В прелимах выступит 35-летний казахстанский тяжеловес Дычко, чьим соперником станет 31-летний американец(23-2, 15 КО). Для Ивана это будет второе выступление в 2025 году. Сейчас он идёт на серии из трёх досрочных побед.

А вот Франклин-младший не дрался с мая 2024 года. Сейчас он идёт на серии из двух побед подряд.

Где и когда смотреть бой Дычко и поединок Канело - Кроуфорд?

Предварительный кард начнётся в 02:30 по казахстанскому времени, а Дычко и Франклин-младший выйдут на ринг пятыми по счёту. Их бой начнётся не ранее 04:00.

В прямом эфире бои прелимов можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале UFC:

Что касается боя Канело - Кроуфорд, то он завершит вечер бокса. Главный кард стартует в 06:00 по казахстанскому времени. Бой между мексиканским чемпионом и американской звездой состоится не ранее 08:00.

Его в прямом эфире можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix по подписке.