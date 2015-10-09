Видео боя казахстанца, отправившего Джошуа в нокдаун, в карде Канело - Кроуфорд

Появилось видео боя казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (15-1, 14 КО) против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО), состоявшегося в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Противостояние длилось все 10 раундов и завершилось победой Франклина по очкам. Для Дычко это стало первым поражением в профессиональной карьере после 15 побед, а для американца — 24-я победа при двух поражениях.

Бой Дычко закончился первым поражением в карде Канело - Кроуфорд

Ранее бывший британский боксёр Энтони Фаулер рассказывал, как во время одного из спаррингов Иван Дычко сумел отправить в нокдаун экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Главным событием вечера станет бой мексиканской суперзвезды Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) против непобеждённого американца Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).