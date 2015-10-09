Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 11:55
 

Бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта" установил рекорд

  Комментарии (2)

Бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта" установил рекорд Сауль Канело Альварес. ©x.com/Turki_alalshikh

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил о рекордной явке на боксерский вечер в Лас-Вегасе, где главным событием стал бой между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым американцем Терренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По его данным, на стадионе Allegiant Stadium присутствовали 70 482 болельщика, что стало рекордным показателем для данного объекта.

В этом бою Кроуфорд одержал сенсационную победу над Канело и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Сенсацией обернулся бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта"

В андеркарде вечера своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео боя доступно здесь.

Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом.

"Просел по тоннажу в чемпионских раундах". СМИ о сенсации в бою Канело - Кроуфорд

