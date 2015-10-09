Бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта" установил рекорд

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил о рекордной явке на боксерский вечер в Лас-Вегасе, где главным событием стал бой между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым американцем Терренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По его данным, на стадионе Allegiant Stadium присутствовали 70 482 болельщика, что стало рекордным показателем для данного объекта.

В этом бою Кроуфорд одержал сенсационную победу над Канело и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

70,482 boxing fans came out the #RiyadhSeasonCard #CaneloCrawford pic.twitter.com/Er0nCOw1J2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2025

В андеркарде вечера своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео боя доступно здесь

Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом.

