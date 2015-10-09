Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Просел по тоннажу в чемпионских раундах". СМИ о сенсации в бою Канело - Кроуфорд

Непобеждённый американец Терренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) одержал сенсационную победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта"

Интернет-журнал vRINGe.com разобрал прошедший поединок, по итогам которого Кроуфорд отобрал у Альвареса звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой века: Кроуфорд побил Канело

"Кроуфорд начал бой в стойке левши. У нас ожидаемое неспешное тактическое противостояние. Минимум обострений. Канело чуть активнее. Много отрабатывает в ударах по корпусу. Претендент пассивничает, опасается ударной мощи оппонента, налегает на латеральные движения. Чуть активнее только в 3-м раунде.

В 4-м раунде обменялись попаданиями. У Канело чуть тяжелее. У Кроуфорда больше и точнее. Держит Теренс хорошо. От Альвареса требуют боксировать активнее — отдал несколько кряду раундов. Он попытался взвинтить темп и плотность в 8-й трёхминутке. Претендент в ответ налегал на ноги.

Внезапный размен в центре ринга в 9-й трёхминутке. У Кроуфорда рассечение возле глаза — столкновение головами. После этого присел на велосипед. Вновь ненадолго зарубились на ближней в 11-м раунде. Хорошая трёхминутка от претендента. 

Канело просел по тоннажу в чемпионских раундах. Кроуфорд должен побеждать.

116-112, 115-113 и 115-113 в пользу претендента.

Кроуфорд UD 12. По делу!", - пишет vRINGe.com.

Другие события вечера

В андеркарде своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео боя доступно здесь.

Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом — подробности доступны по ссылке.

