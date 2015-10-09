Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Алимханулы обратился к Кроуфорду после победы над Канело

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) обратился к непобеждённому американцу Терренсу Кроуфорду (42–0, 31 КО) после его сенсационной победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта"

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда по очкам (115-113 дважды и 116-112), что позволило американцу отобрать у Альвареса звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

В соцсетях Алимханулы опубликовал совместное фото с Кроуфордом с подписью: "Поздравляю, чемпион!"

Напомним, что в андеркарде вечера своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео поединка доступно здесь.

Кроме того, один из боёв завершился сенсационным нокаутом — подробности доступны по ссылке.

"Спас рефери": что пишут о бое Дычко с первым поражением в карде Канело

