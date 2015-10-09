Искусственный интеллект показал неожиданный исход боя Канело - Кроуфорд

На боксёрском вечере в Лас-Вегасе, где непобеждённый американец Терренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) победил мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) по очкам, искусственный интеллект, выступивший в роли "четвёртого судьи", зафиксировал ничью — 114-114, передают Vesti.kz.
ИИ-система анализирует каждый удар, его точность и эффективность, оценивает контроль ринга, активность и защитные действия боксёров, а затем подсчитывает очки за каждый раунд. В случае с Канело и Кроуфордом алгоритм пришёл к противоположному мнению по сравнению с традиционными судьями, что подчёркивает различие между обычной и цифровой оценкой боя.
Таким образом, помимо сенсационного исхода по версии традиционных судей, бой оставил интересный эксперимент для аналитики: ИИ-судья показал, что по техническим показателям бой мог быть равным.
Благодаря победе над Альваресом, Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Поединок также установил рекорд.
The Ring’s AI fourth judge scored Canelo Alvarez vs Terence Crawford a 114-114 draw 📝#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | Riyadh Season 🥊 pic.twitter.com/vxJxcMbBDS— Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025
В рамках того же вечера казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Видео боя доступно здесь.
Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом. Подробности — по ссылке.
Что сказал Канело после поражения от Кроуфорда и потери "абсолюта"
Реклама