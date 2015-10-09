Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
"Спас рефери": что пишут о бое Дычко с первым поражением в карде Канело

Интернет-журнал vRINGe.com прокомментировал результат боя между казахстанским супертяжеловесом Иваном Дычко (15-1, 14 КО) и американцем Джермейном Франклином (24-2, 15 КО), передают Vesti.kz.

Он состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе (США) и завершился первым поражением казахстанца на профи-ринге. Видео поединка доступно здесь

"Бой получился примерно таким, как и предполагалось. Не очень много обострений. Дычко налегал на джебы. Франклин пытался работать по корпусу. Болельщики недовольно гудели, требовали от бойцов действовать активнее.

Ещё агрессивнее вёл себя тренер американца. Спрашивал у Джермейна, нужна ли тому победа. Франклин утверждал, что сейчас вот даст волю кулакам. А затем вновь и вновь попадал в клинч к Дычко. Чуть лучше в 7-м раунде. Сильно похоже на то, что Иван подустал. 

В 8-м раунде Дычко пропустил правый хук и, возможно, был слегка потрясён. Спас рефери. Остановил схватку и оштрафовал за постоянные клинчи. Иван словно боксирует так, чтобы его больше никогда не позвали в шоу Аль аш-Шейха — клинчей намного больше, чем ударов. Но он побеждает.  

Счёт судей: 96-93, 95-94 и 97-92 в пользу Джермейна. Вот это да! Похоже, мы и вправду больше не увидим Дычко в шоу Аль аш-Шейха. Это было жёстко. Иван выглядел ужасно, но не проиграл", - пишет vRINGe.com.

Напомним, что главным событием вечера станет бой мексиканской суперзвезды Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) против непобеждённого американца Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

