Видео лучших моментов боя Канело - Кроуфорд

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между абсолютным чемпионом второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Дебют в новом весе и сенсационная победа

Для Кроуфорда это был первый бой во втором среднем весе — он поднялся сразу на два дивизиона. Американец одержал победу по очкам и стал новым абсолютным чемпионом мира в данной категории.

Первое поражение Дычко

В карде вечера казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел своё первое поражение на профессиональном ринге.

Сенсационный нокаут

