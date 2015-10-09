Кроуфорд нацелился на дивизион Алимханулы после победы над Канело

Стало известно, кто может стать следующим соперником американского боксёра Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) после сенсационной победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Напомним, сегодня, утром 14 сентября американец, выступавший на два дивизиона выше своего прежнего максимума, выиграл у Канело в Лас-Вегасе (США) и стал первым в современной эпохе абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

Как сообщает AOL, следующий бой Кроуфорда может состояться в среднем весе. На данный момент чемпионами там являются: казахстанец Жанибек Алимханулы (WBO и IBF), доминиканец Карлос Адамес (WBC) и кубинец Эрисланди Лара (WBA).

Именно в среднем дивизионе в апреле встретились британцы Крис Юбенк-младший (35-3, 25 KO) и Конор Бенн. Тогда победа была за первым, однако в ноябре планируется их матч-реванш. Победитель этого противостояния, по данным источника, может стать соперником Кроуфорда в высоко профильном бою.

Другим потенциальным кандидатом в среднем весе может быть Хамза Шираз, фаворит саудовского суперинвестора Турки Аль аш-Шейх, который стоял за организацией боя с Канело.