Профи-бокс
Сегодня 17:00
 

Легенду бокса обнаружили мёртвым перед возвращением на ринг

Легенду бокса обнаружили мёртвым перед возвращением на ринг ©DAZN

Британская икона бокса Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет. Его тело было обнаружено сегодня утром, 14 сентября, в доме в Большом Манчестере (Великобритания), передают Vesti.kz со ссылкой на talkSPORT

Полиция подтвердила, что смерть не рассматривается как убийство.

Хаттон, многократный чемпион мира, оставался активно вовлечённым в бокс и, по данным источника должен был вернуться на ринг 2 декабря, чтобы встретиться с Эйсой Аль Дахом в Дубае (ОАЭ). Последний раз британец, по прозвищу "Ураган", выходил на ринг в ноябре 2022 года, проведя показательный поединок с Марко Антонио Баррерой и эмоционально попрощавшись с манчестерской публикой.

Рикки Хаттон начинал карьеру в 1997 году и быстро завоевал популярность как в Великобритании, так и за её пределами. В 2005 году он сенсационно победил Костю Цзю и стал мировым чемпионом, закрепив статус одной из самых ярких звёзд британского бокса.

Фанаты Хаттона по всему миру выражают соболезнования, отмечая его вклад в спорт и уникальное наследие в мировом боксе.

