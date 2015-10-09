Махмуд Сабырхан на разгроме вышел в финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан пробился в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 55 килограммов он встречался с китайцем Чуан Лю.

Все три раунда сложились в пользу Сабырхана единогласным решением судей (5:0). Казахстанец вышел в финал, где сразится с победителем пары Рафаэль Лосанно (Испания) - Патси Джойс (Ирландия).

Напомним, в 1/4 финала Сабырхан победил японца Руи Ямагучи (4:1). В 1/8 финала казахстанец в первом раунде нокаутировал косовара Башкима Бажоку.

Махмуд Сабырхан - обладатель золотой медали чемпионата мира-2023, серебряный призёр мирового первенства-2021 и вице-чемпион Азии-2022.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.