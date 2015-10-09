Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Пенальти на 100-й минуте решил исход матча КПЛ-2025

  Комментарии

©ФК "Туран"

Туркестанский "Туран" и жезказганский "Улытау" сыграли вничью в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.





Встреча в Туркестане завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте японский легионер "Улытау" Котаро Киши вывел гостей вперед.

"Туран" ушел от поражения на 90+10 минуте благодаря голу Бакдаулета Зульфикарова.

Таким образом, "Туран" набрал 16 очков и занимают предпоследнее, 13 место в КПЛ-2025. У "Улытау" 22 балла и 12 место.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 23, мужчины
14 сентября 19:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Елимай
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Елимай
