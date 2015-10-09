Пенальти на 100-й минуте решил исход матча КПЛ-2025

Туркестанский "Туран" и жезказганский "Улытау" сыграли вничью в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте японский легионер "Улытау" Котаро Киши вывел гостей вперед.

"Туран" ушел от поражения на 90+10 минуте благодаря голу Бакдаулета Зульфикарова.

Таким образом, "Туран" набрал 16 очков и занимают предпоследнее, 13 место в КПЛ-2025. У "Улытау" 22 балла и 12 место.