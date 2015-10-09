Тяжелым нокаутом за 30 секунд обернулся бой Сабырхана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан провёл второй поединок на чемпионате мира-2025 и одержал стремительную победу. Мировое первенство проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов он встречался с соперником из Косово Башкимом Бажоку.

На 30-й секунде первого раунда Сабырхан потряс соперника, отправив того в нокаут. Бажоку не смог сам подняться на ноги, ему потребовалась помощь медиков.

Таким образом, Махмуд вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары Киян Тервинт (Нидерланды) - Руи Ямагучи (Япония).

Напомним, в 1/16 финала Сабырхан победил мексиканца Брайана Ортиса.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.