Драка произошла в матче "Барыса" в КХЛ

В матче "Барыса" и "Амура" в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошла драка на льду, сообщают Vesti.kz.

Во втором периоде на 29-й минуте в рукопашной сошлись Тайс Томпсон из "Барыса" и игрок "Амура" Кирил Ураков.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. Кроме того, Томпсон получил две минуты за удар клюшкой, а Ураков был наказан двумя минутами за грубость.