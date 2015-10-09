Драка произошла в матче "Барыса" в КХЛ

В матче "Барыса" и "Амура" в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошла драка на льду, сообщают Vesti.kz.
Во втором периоде на 29-й минуте в рукопашной сошлись Тайс Томпсон из "Барыса" и игрок "Амура" Кирил Ураков.
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. Кроме того, Томпсон получил две минуты за удар клюшкой, а Ураков был наказан двумя минутами за грубость.
