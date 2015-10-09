Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 21:02
 

Драка произошла в матче "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Драка произошла в матче "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

В матче "Барыса" и "Амура" в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошла драка на льду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче "Барыса" и "Амура" в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошла драка на льду, сообщают Vesti.kz.

Во втором периоде на 29-й минуте в рукопашной сошлись Тайс Томпсон из "Барыса" и игрок "Амура" Кирил Ураков.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. Кроме того, Томпсон получил две минуты за удар клюшкой, а Ураков был наказан двумя минутами за грубость. 

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Омская обл., Омск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 сентября 18:30   •   не начат
Авангард
Авангард
(Омск)
- : -
Амур
Амур
(Хабаровск)
Кто победит в основное время?
Авангард
Ничья
Амур
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!