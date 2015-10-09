Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сбой в обороне: ошибка Зайнутдинова привела к голу в ворота "Динамо"

Ошибка полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова привела к пропущенном голу московского "Динамо" в матче восьмого тура РПЛ-2025/26 против "Спартака", сообщают Vesti.kz.

На 19-й минуте Зайнутдинов и вратарь "Динамо" Андрей Лунёв не разобрались между собой, и это обернулось пропущенным мячом.

Длинная передача нашла Гарсию Ливая - казалось, Бахтиёр контролирует ситуацию, но внезапно к линии штрафной выдвинулся и Лунёв. Защитник не заметил выхода голкипера и лёгким касанием скинул мяч мимо него прямо на ногу Ливаю, которому оставалось спокойно отправить мяч в пустые ворота.

Встреча проходит на поле "Динамо". Во втором тайме счет - 2:2.

