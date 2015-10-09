Прямая трансляция матча РПЛ с участием Самородова

Сегодня, 13 сентября, грозненский "Ахмат" на своём поле примет московский "Локомотив". Встреча пройдёт в рамках восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал Q Football.

Отметим, что в составе "Ахмата", который тренирует, выступает казахстанский нападающий. У 23-летнего футболиста непростой период - он не забивает на протяжении 17 игр за клуб и сборную. Эта серия длится уже почти четыре месяца.

На данный момент "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. После назначения на пост главного тренера Черчесова клуб в премьер-лиге ещё не проигрывал (две победы и две ничьих).

"Локомотив" же набрал 15 очков, они идут четвёртыми, но отстают от лидирующего "Краснодара" (16) всего на один пункт.

