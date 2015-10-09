"Были хорошие отзывы". В России отреагировали на уход легионера из "Барыса"

Обозреватель российского "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис прокомментировал уход из "Барыса" канадского вратаря Оливье Родрига, передают Vesti.kz.

Родриг получил травму во время тренировки, вследствие чего стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

"Барыс" решил судьбу легионера и назвал причину

"Жаль, что не получится увидеть Оливье Родрига в деле на уровне КХЛ. Об этом вратаре были очень хорошие отзывы по его игре в АХЛ. Канадец то ли получил, то ли усугубил травму на тренировке. Этого мне точно разузнать не удалось. "Барыс" решил расстаться с голкипером полюбовно. Срок восстановления Родрига будет не быстрым, а в клубе надеются, что с дуэтом Андрей Шутов - Артём Шестаков можно продержаться до возвращения в строй после операции основного вратаря Никиты Бояркина", - пишет Зислис в своём телеграм-канале.