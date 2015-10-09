Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Вчера 23:18
 

"Барыс" решил судьбу легионера и назвал причину

Столичный "Барыс" объявил об уходе канадского вратаря Оливье Родрига, не сыгравшего ни одного матча, передают Vesti.kz.

В клубе объяснили причину:

"В связи с повреждением, полученным во время тренировки, Оливье Родриг прошёл углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения. После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родрига с "Барысом" по соглашению сторон".

В "Барысе" решили заменить Родрига на другого игрока, подробности - по ссылке.

Напомним, что в межсезонье астанинскую команду возглавил новый тренер из России Михаил Кравец. К "Барысу" также присоединились американские форварды Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

"Барыс" удачно стартовал в новом сезоне КХЛ, обыграв дома челябинский "Трактор" (4:3 ОТ) и хабаровский "Амур" (4:3 Б). Следующий матч астанчане проведут на своём льду против минского "Динамо" 13 сентября.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Динамо Мн
Динамо Мн
(Минск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Динамо Мн
Проголосовало 11 человек

