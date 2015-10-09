В "Барысе" решили заменить легионера: что известно

В составе астанинского "Барыса" может произойти изменение, связанное с канадским голкипером Оливье Родригом, передают Vesti.kz.

Родриг присоединился к клубу в межсезонье, но пока не провёл за команду ни одного матча.

По информации Хайруллин Live, на место Родрига "Барыс" может подписать иностранного нападающего. Вратарскую позицию же закроют Андрей Шутов, молодой Артём Шестаков, а скоро должен вернуться в строй Никита Бояркин.

"Барыс" удачно стартовал в новом сезоне КХЛ, одержав две победы подряд: дома были обыграны челябинский "Трактор" (4:3 ОТ) и хабаровский "Амур" (4:3 Б). Следующий матч команда проведёт на своём льду 13 сентября против минского "Динамо".

Напомним, что в межсезонье "Барыс" возглавил новый тренер из России — Михаил Кравец. Кроме того, к команде помимо Родрига присоединились американские форварды Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.