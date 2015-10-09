Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 15:33
 

Какое место занимает "Барыс" после двух побед подряд в КХЛ

  Комментарии (1)

©ХК "Барыс"

Столичный клуб "Барыс" одержал две победы подряд на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

1

Подопечные Михаила Кравеца обыграли на своём льду челябинский "Трактор" — 4:3 (ОТ) и хабаровский "Амур" — 4:3 (Б).

"Барыс" отыгрался со счета 0:2 и победил во втором матче КХЛ

После этих игр астанчане с 4 очками занимают на данный момент второе место в таблице Восточной конференции. Лидирует "Трактор", который набрал столько же очков, но имеет лучшие дополнительные показатели.

Следующую игру "Барыс" проведёт дома против минского "Динамо" 13 сентября.

Напомним, что в межсезонье "Барыс" возглавил новый тренер из России Михаил Кравец. Кроме того, к команде присоединились американские форварды Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский вратарь Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

