КХЛ
Сегодня 21:27
 

"Барыс" отыгрался со счета 0:2 и победил во втором матче КХЛ

ХК "Барыс" выиграл у хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане и завершилась в серии послематчевых буллитов.

Гости первыми открыли счет в конце первого периода, когда отличился Олег Ли (20 минута), щелкнувший в ближний угол ворот Андрея Шутова.

В дебюте второго периода Сергей Дубакин разобрался на пятачке перед воротами и сделал счет 2:0 в пользу "Амура".

На 30-й минуте Райли Уолш дальним броском размочил счет для "Барыса".

На 33-й Кирилл Савицкий, удачно сыгравший на добивании, восстановил равновесие - 2:2.

На 37-й минуте Эмиль Галиев, образцово завершивший контратаку, впервые вывел "Барыс" вперед.

Впрочем, в третьем периоде на 42-й минуте Кирилл Петьков использовал выход один на один и сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В добавленное время заброшенных шайб не было. А в серии послематчевых буллитов выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Шутов, отразивший два броска из трех - последний пришелся мимо ворот. В составе "Барыса" единственный реализованный буллит на счету Савицкого.

В следующем матче, который пройдет 13 сентября "Барыс" примет минское "Динамо".

Напомним, что в первом матче астанчане в овертайме обыграли "Трактор" (4:3 ОТ).

