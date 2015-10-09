Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 22:47
 

Казахстан лишили медали чемпионата мира-2025 по боксу

  Комментарии

Казахстан лишили медали чемпионата мира-2025 по боксу Карина Ибрагимова на чемпионате мира-2025 по боксу. ©KBF

Представительница Казахстана Карина Ибрагимова провела четвертьфинальный бой в рамках чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

На этой стадии ей противостояла финалистка Олимпийских игр-2024 в Париже Юлия Шеремета из Польши. Поединок прошёл в лимите весовой категории до 57 килограммов.

Уже в первом раунде Ибрагимова отправила оппонентку на настил, однако рефери отсчитывать нокдаун Шеремете не стал. Тем не менее все судьи отдали отрезок казахстанке - 5:0.

Во втором раунде польская спортсменка прибавила и, по мнению судей, одержала победу - 3:2. Таким образом, судьба выхода в полуфинал решалась в финальной трёхминутке, победителем которой стала Шеремета (5:0), обеспечившая себе бронзовую медаль соревнований.

Сегодня, 10 сентября, сборная Казахстана по боксу провела насыщенный и успешный день на чемпионате мира. Виктория Графеева уверенно разобралась с узбечкой Ситорой Турдибековой, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан одержал победу над японцем Руи Ямагучи. Торехан Сабырхан оказался сильнее француза Макана Траоре, а Алуа Балкибекова не оставила шансов представительнице Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо.

Однако не всем удалось пробиться дальше. Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, а Сагындык Тогамбай потерпел поражение от Турабека Хабибуллаева — оба соперника представляли Узбекистан.

В вечерней сессии на ринг выйдут ещё шесть казахстанских боксёров. Полный список пар и расписание боёв доступны по ссылке.

Живи спортом!