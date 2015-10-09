Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:15
 

Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу

  Комментарии (2)

Поделиться
Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу Махмуд Сабырхан. ©КФБ

Сегодня, 10 сентября, казахстанские боксёры проведут четвертьфинальные поединки на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

Сегодня, 10 сентября, казахстанские боксёры проведут четвертьфинальные поединки на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Всего выступят от Казахстана 13 боксёров. Ожидаются принципиальные битвы с Узбекистаном, а выход в полуфинал гарантирует им как минимум бронзовые медали.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

1/4 финала

16:00

60 кг. Виктория Графеева vs Ситора Турдибекова (Узбекистан)
+80 кг. Елдана Талипова vs Селин Даниэль (Новая Зеландия)
55 кг. Махмуд Сабырхан vs Руи Ямагучи (Япония)
70 кг. Торехан Сабырхан vs Макан Траоре (Франция)
80 кг. Нурбек Оралбай vs Жавохир Умматалиев (Узбекистан)
90 кг. Сагындык Тогамбай vs Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

22:00

51 кг. Алуа Балкибекова vs И-Сюань Гуо (Китайский Тайбэй)
57 кг. Карина Ибрагимова vs Юлия Шеремета (Польша)
65 кг. Аида Абикеева vs Бусеназ Сюрменели (Турция)
80 кг. Гульсая Ержан vs Есета Флинт (Австралия)
60 кг. Бибарыс Жексен vs Абдумалик Халоков (Узбекистан)
65 кг. Ертуган Зейнуллинов vs Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)
+90 кг. Айбек Оралбай vs Лука Пратлячич (Хорватия)

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!