Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу

Сегодня, 10 сентября, казахстанские боксёры проведут четвертьфинальные поединки на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Всего выступят от Казахстана 13 боксёров. Ожидаются принципиальные битвы с Узбекистаном, а выход в полуфинал гарантирует им как минимум бронзовые медали.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

1/4 финала

16:00

60 кг. Виктория Графеева vs Ситора Турдибекова (Узбекистан)

+80 кг. Елдана Талипова vs Селин Даниэль (Новая Зеландия)

55 кг. Махмуд Сабырхан vs Руи Ямагучи (Япония)

70 кг. Торехан Сабырхан vs Макан Траоре (Франция)

80 кг. Нурбек Оралбай vs Жавохир Умматалиев (Узбекистан)

90 кг. Сагындык Тогамбай vs Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

22:00

51 кг. Алуа Балкибекова vs И-Сюань Гуо (Китайский Тайбэй)

57 кг. Карина Ибрагимова vs Юлия Шеремета (Польша)

65 кг. Аида Абикеева vs Бусеназ Сюрменели (Турция)

80 кг. Гульсая Ержан vs Есета Флинт (Австралия)

60 кг. Бибарыс Жексен vs Абдумалик Халоков (Узбекистан)

65 кг. Ертуган Зейнуллинов vs Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)

+90 кг. Айбек Оралбай vs Лука Пратлячич (Хорватия)

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.