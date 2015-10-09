Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:36
 

Мбаппе отговорил звезду и "лишил" "Реал" 100 миллионов евро

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе отговорил звезду и "лишил" "Реал" 100 миллионов евро ©ФК "Реал" Мадрид

Летом руководство мадридского "Реала" всерьез рассматривало продажу вингера команды Родриго Гоэса за 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Поделиться

Летом руководство мадридского "Реала" всерьез рассматривало продажу вингера команды Родриго Гоэса за 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Как Мбаппе "лишил" клуб 100 миллионов

Бразилец сам не был уверен в будущем и склонялся к уходу, но ситуацию изменили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Именно эти двое сыграли решающую роль: они буквально уговаривали Родриго остаться. 

"Послушай, ты важнейший игрок для нас. Уходить не нужно", — цитирует партнеров DefensaCentral.

В итоге футболист отказался от идеи покинуть мадридский клуб и решил бороться за место при Хаби Алонсо.

Поддержка лидеров помогла остаться в "Реале"

Журналист Graeme Bailey отметил, что в последние недели трансферного окна Мбаппе и Винисиус активно подбадривали Родриго и помогли ему принять окончательное решение. В итоге в мадридской атаке сохранился трио, где каждый верит в ценность другого.

Правда, нынешний сезон для бразильца складывается непросто: из ключевого игрока он превратился скорее в "джокера", выходящего на замену.

Но у Родриго есть поддержка главных звезд команды и шанс доказать тренеру, что он способен вернуться к статусу лидера.

Звёздный новичок "Реала" разочаровался в Алонсо и связался с Гвардиолой

Напомним, что за ситуацией внимательно следят топ-клубы Европы — ПСЖ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Если зимой или следующим летом положение Родриго не изменится, борьба за его подпись обещает быть ожесточенной.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Марсель   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:45   •   не начат
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
- : -
Лорьян
Лорьян
(Лорьян)
Кто победит в основное время?
Марсель Олимпик
Ничья
Лорьян
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!