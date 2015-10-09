Звёздный новичок "Реала" разочаровался в Алонсо и связался с Гвардиолой

Новичок мадридского "Реала" англичанин Трент Александер-Арнольд не согласен мириться с ролью запасного в "королевском клубе", и его агент уже рассматривает новые предложение, передают Vesti.kz.

Капитан "Реала" сместил звёздного новичка

Защитник переходил в стан "сливочных" с ожиданием статуса безусловного игрока основы, однако первые месяцы в Мадриде оказались непростыми. Вернувшийся после тяжёлой травмы испанец Дани Карвахаль набрал форму и вернул себе место в старте, что стало неожиданностью для самого Александер-Арнольда.

Хаби Алонсо сделал выбор в пользу ветерана

По данным Don Balon, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо перестал рассматривать англичанина как "железного" игрока стартового состава, начав чаще доверять капитану команды. Такая ситуация вызвала недовольство у экс-игрока "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" рассматривает трансфер Александер-Арнольда

Более того, агент защитника уже получил предложение о переходе. Интерес проявил "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который хочет усилить правый фланг обороны. Для Александер-Арнольда это стало бы возвращением в АПЛ, где он провёл всю карьеру до переезда в Испанию.

В "Реале" пока не рассматривают его уход, ведь трансфер считался важной ставкой. Однако руководство может изменить позицию, если сам игрок настойчиво попросит об этом. В противном случае обсуждать возможный переход можно будет не раньше следующего лета, если Александер-Арнольд не оправдает ожиданий в первом сезоне. Отметим, что на данный момент 26-летний футболист оценивается в 75 миллионов евро.

