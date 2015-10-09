Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Барселоной" и "Реалом"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате намекнул на возможный переход в мадридский "Реал", признавшись, что его партнёр по сборной Франции Килиан Мбаппе постоянно зовёт его в "королевский клуб", передают Vesti.kz.

Контракт 26-летнего центрбека с действующими чемпионами Англии истекает летом 2026 года. Уже в январе он сможет вести переговоры о своём будущем с другими командами. Наибольший интерес к игроку проявляет испанский гранд.

"Мбаппе звонит мне каждый день, каждые два часа! Он всегда зовёт меня в "Реал", — цитирует слова Конате Nogomania.

Путь французского футболиста начался в "ФК Париж", затем были "Сошо" и "РБ Лейпциг", после чего последовал переход в английскую премьер-лигу (АПЛ).

С момента перехода в 2021 году Конате провёл за "Ливерпуль" 136 матчей, выиграв АПЛ, Кубок Англии и два Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику также проявляет и "Барселона". В каталонском клубе считают, что Конате идеально вписывается в проект Ханси Флика благодаря своей скорости, мощи и опыту. Однако, судя по всему, сам француз заинтересован в переходе в "Реал".

