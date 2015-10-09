Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Перес убедил друга Мбаппе перейти в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес договорился о подписании двух центральных защитников к следующему сезону - Ибраима Конате и Хакобо Рамона, передают Vesti.kz.

Перес оформил трансфер по просьбе Мбаппе

Ранее сообщалось, что на переходе Ибраима Конате настаивал нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе. Форвард хорошо знаком с защитником по выступлениям за сборную Франции и убеждал руководство клуба усилить оборону именно его кандидатурой. Ожидается, что Конате окажется в испанском гранде летом 2026 года в статусе свободного агента, так как он не собирается продлевать контракт с "Ливерпулем".

"Реал" планирует вернуть бывшего футболиста в клуб

Что касается Хакобо Рамона, то "Реал" этим летом продал его в "Комо", но сохранил право обратного выкупа. С учётом успешных выступлений игрока в Италии, мадридцы готовы вернуть его в команду и сделать частью оборонительной линии будущего.

Перес пойдёт на жертвы ради новых трансферов

В 2026 году у "королевского клуба" завершаются контракты с Давидом Алабой и Антонио Рюдигером. Уже известно, что австриец покинет клуб. Немец, в свою очередь, также близок к уходу: с приходом на пост главного тренера Хаби Алонсо он потерял место в основе и постепенно теряет значимость.


Ранее стало известно, когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу.

Добавим также, что легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд утверждает, что французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе остаётся лучшим игроком в мире.

В Испании сделали заявление о составе "Реала" на матч с "Кайратом" в ЛЧ

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

