Кто сыграет с "Кайратом"? "Арсенал" определился с составом на Лигу чемпионов

Лондонский "Арсенал" представил заявку для участия в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Главный тренер "канониров" Микель Артета не включил в список Габриэля Жезуса. Бразилец не играет за "Арсенал" с января, когда он получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию.

В то же время в заявку "Арсенала" попал 15-летний полузащитник Макс Доуман, который может стать самым молодым дебютантом в истории Лиги Чемпионов.

Состав "Арсенала" на Лигу чемпионов

В списке оказались летние новички "канониров": Кепа Аррисабалага, Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Кристиан Нергор, Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Нони Мадуэке и Виктор Дьекереш.

Полностью заявка "Арсенала" выглядит так:

Вратари: Давид Райя, Кепа Аррисабалага, Томми Сетфорд;

Давид Райя, Кепа Аррисабалага, Томми Сетфорд; Защитники: Уильям Салиба, Кристиан Москера, Бен Уайт, Пьеро Инкапье, Габриэл, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафиори;

Уильям Салиба, Кристиан Москера, Бен Уайт, Пьеро Инкапье, Габриэл, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафиори; Полузащитники: Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Кристиан Норгор, Леандро Троссард, Нони Мадуэке, Микель Мерино, Кай Хаверц, Мартин Субиманди, Деклан Райс, Макс Доуман;

Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Кристиан Норгор, Леандро Троссард, Нони Мадуэке, Микель Мерино, Кай Хаверц, Мартин Субиманди, Деклан Райс, Макс Доуман; Нападающие: Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Виктор Дьокереш.

Соперники "Арсенала" на общем этапе Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки команде Артеты попались следующие соперники:

Дома

"Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция)

"Кайрат" (Казахстан)

В гостях

"Интер" (Италия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Славия" (Чехия)

"Атлетик" (Испания)

"Арсенала" сыграет с "Кайратом" в заключительном туре общего этапа ЛЧ. Матч состоится 29 января 2026 года и пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины.

Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковым матчах за выход в плей-офф.