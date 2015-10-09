Уразбахтин дал обещание перед играми "Кайрата" в ЛЧ и назвал приезд "Реала" сказкой

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин откровенно рассказал о своих чувствах и ожиданиях от выхода команды на общий этап Лиги чемпионов. Обо всём этом он поведал в интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.

- Знаете, для меня это что-то такое, чего я сам пока не могу осознать. Как так? К нам "Реал" приедет... Наверное, когда ты увидишь их, то тогда и поймёшь, что это реальность. Сейчас же всё как в сказке, непонятно (улыбается). Мне скидывают различные интервью, там и Хаби Алонсо спрашивают про "Кайрат". Не особо верится во всё это (смеётся). Видите, это футбол. Тут всё возможно. Я очень рад.

- Правда ли то, что "Актобе" отказался переносить матч против вашей команды для разгрузки календаря под Лигу чемпионов?





- Нет, этот вопрос ещё в стадии переговоров идёт. Руководство это решает.

- Какие у вас цели на общий этап Лиги чемпионов?





- Соперники очень серьёзные. Нам, в первую очередь, нужно показывать достойную игру. А там уже посмотрим. Не буду загадывать, потому что с такими командами мы никогда не играли. Я даже не могу пока представить, как мы будем на их фоне смотреться. Единственное, могу пообещать, что мы все силы будем отдавать и постараемся показать достойную игру!

- Наверное, это тот редкий момент, когда футболисты и тренер рады, что у них не будет отпуска в межсезонье. Ведь один сезон у вас может перетечь в другой.





- Там время есть. 9 декабря мы играем последнюю игру, потом есть пауза в шесть недель, я думаю, что ребята отдохнут. Успеем мы и потренироваться, нормально всё будет. Я считаю, что на нашем примере мы даём понять людям, что нужно верить в свою мечту. Всё возможно. Главное - верить. Как говорится, всё в нашей голове.

Напомним, что первый матч в основном турнире Лиги чемпионов алматинцы проведут 18 сентября - в гостях с лиссабонским. Также команду ждут домашние игры с "Реалом" (30 сентября),(21 октября),(9 декабря) и(20 января), а ещё гостевые встречи с "Интером" (5 ноября),(26 ноября) и "Арсеналом" (28 января).

