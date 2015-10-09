Не Ямаль и не Дембеле: назван лучший игрок мира прямо сейчас

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд утверждает, что французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе остаётся лучшим игроком в мире, передают Vesti.kz.

Фердинанад сравнил 26-летнего чемпиона мира-2018 с главными претендентами на "Золотой мяч"-2025 испанским вингером "Барселоны" Ламином Ямалем и французским нападающим "Пари Сен-Жермен" Усманом Дембеле.

Мбаппе признали лучше Ямаля и Дембеле

— Если взять всех на их пике, я думаю, Мбаппе — это тот самый игрок. Даже если рассматривать двух главных претендентов на "Золотой мяч" в этом году — Дембеле и Ямаля, даже на их лучшем уровне я всё равно выберу Мбаппе. Он забил больше 40 голов за прошлый сезон. Если бы "Реал" выиграл Ла Лигу и прошёл далеко в Лиге чемпионов, он наверняка получил бы "Золотой мяч", — цитирует слова Фердинанда Sportskeeda.

Успешный дебют Мбаппе в "Реале"

Мбаппе провёл мощный дебютный сезон за "сливочных" после перехода прошлым летом на правах свободного агента из ПСЖ, где он отыграл семь результативных лет. Килиан участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился почти 50 результативными действиями, включая 44 гола, но завоевал лишь Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. В то же время титулы Ла Лиги, Кубка Испании и Суперкубка страны достались "Барселоне" Ямаля.

Прогрессивный сезон Ямаля в "Барсе"

Ламин провёл 55 матчей во всех турнирах за "сине-гранатовых", записав на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач, отличаясь в трёх разных соревнованиях. Кроме того, он помог сборной Испании выйти в финал Лиги наций УЕФА, где команда уступила Португалии по пенальти (5:3 - 2:2 в основное время).

Историческая кампания Дембеле в ПСЖ

Дембеле, ранее также выступавший за "Барселону", в составе парижан собрал 51 результативное действие за сезон: 35 голов и 16 передач в 53 матчах. Французский гранд при этом завоевал первую в своей истории Лигу чемпионов УЕФА и оформили уникальный "квадрупл", впервые почти за 60 лет.

