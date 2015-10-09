World Boxing отреагировала на молниеносный нокаут Сабырхана на ЧМ-2025

Международная спортивная организация World Boxing не прошла мимо стремительной победы казахстанца Махмуда Сабырхана на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов он встретился с представителем Косово Башкимом Бажоку и нокаутировал его уже на 30-й секунде первого раунда. Видео нокаута опубликовано здесь.

"Выдающееся выступление в весовой категории до 55 килограммов показал казахстанец Махмуд Сабырхан, победивший косовара Башкима Бажоку нокаутом в первом раунде и вышедший в медальный бой против японца Руи Ямагучи, который состоится в среду. Нокаут Сабырхана стал одним из нескольких ярких выступлений в очень успешной сессии для команды Казахстана, которая выиграла все четыре своих поединка", — отмечает World Boxing.

Четвертьфинальные бои пройдут сегодня, 10 сентября. Выход в полуфинал гарантирует спортсменам как минимум бронзовые медали. С расписанием и трансляцией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Организация World Boxing была основана 13 апреля 2023 года в ответ на разрыв отношений между МОК и IBA (бывшая AIBA). Её главной целью заявлено сохранение бокса как олимпийского вида спорта.