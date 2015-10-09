Остаётся или уходит в РПЛ? Прояснилось будущее игрока сборной Казахстана

22-летний вингер сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек продолжит карьеру в "Елимае", передают Vesti.kz.

По данным AS News.kz, информация о его возможном переходе в тольяттинский "Акрон" не подтверждается.

Отмечается, что несмотря на интерес со стороны российского клуба, стороны далеки от соглашения. Представители игрока подчеркнули, что Кенжебек сосредоточен на выполнении текущих задач в "Елимае", а любые решения о будущем будут приниматься не ранее чем через месяц.

При этом интерес к игроку проявляют и другие зарубежные клубы, в том числе шотландский "Хартс".

Кенжебек подписал контракт с "Елимаем" в июле этого года. Ранее он выступал за словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Кайрат-Жастар", "Мактаарал" и "Кайрат".

Кенжебек попал в сферу интересов клубов из Словакии и России