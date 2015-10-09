Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 13:18
 

Кенжебек попал в сферу интересов клубов из Словакии и России

  Комментарии

Кенжебек попал в сферу интересов клубов из Словакии и России Галымжан Кенжебек. ©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Представитель 22-летнего вингера "Елимая" Галымжана Кенжебека, Мамука Ломидзе, подтвердил интерес к футболисту со стороны других клубов, передают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне КПЛ на счету игрока сборной Казахстана уже четыре гола и две результативные передачи в семи матчах.

"Недавно Галымжана хотела забрать одна из сильнейших команд Словакии, и еще две — из России. Но торопиться не надо: пока мы сосредоточены на "Елимае" и сборной", — сказал Ломидзе в интервью BorodAbata.kz.

По словам агента, окончательное решение о будущем казахстанца планируется принять в октябре.

Ранее Кенжебек выступал за словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Кайрат-Жастар", "Мактаарал" и "Кайрат".

Сегодня в РПЛ выступают трое казахстанцев: Бахтиёр Зайнутдинов ("Динамо"), Нуралы Алип ("Зенит") и Максим Самородов ("Ахмат").

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!